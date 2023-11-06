السنغال تعتزم خفض واردات القمح 40% بحلول 2028

MENAFN - Al-Borsa News) كشف مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية في السنغال، معمر تالاسيك، أن حكومة بلاده تعتزم خفض وارداتها من القمح بنسبة 40% بحلول عام 2028.

وأوضح المسئول السنغالي، أن واردات القمح“تثقل كاهل الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير لاسيما مع فاتورة واردات مطردة الارتفاع بلغت 100 مليار فرنك أفريقي (حوالي 162 مليون دولار)”.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الحكومية لخفض واردات القمح تعد جزءا من استراتيجية تهدف إلى خفض فاتورة استيراد الحبوب على المدى الطويل، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ هذا الطموح لخفض واردات القمح يعكف المعهد الوطني للبحوث الزراعية على تطوير وتوريد كميات كافية من تقاوي القمح المتوافقة مع الظروف المناخية للبلاد من أجل السماح بزراعة الحبوب في السنغال.

وقال إن المعهد تمكن من اعتماد 8 أصناف من القمح من أجل زراعتها في البلاد كما يعكف المعهد أيضا على تطوير أصناف أخرى.

ولفت إلى أنه:“إلى حين امتلاكنا لبذورنا الخالصة المعتمدة، وهي عملية قيد التنفيذ حاليا، فإننا نوفر للتجار بذور يجري استيرادها من مصر. وقد جرى اختبار هذه البذور وأعطت نتائج رائعة بإنتاج 6 أطنان من القمح لكل هكتار”، مضيفا أن التجارب الزراعية أجريت على مساحة بلغت حوالي 5 هكتارات من الأراضي.

ووفقا لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء فإن واردات السنغال من القمح بلغت 754 ألف طن في عام 2021 بتكلفة إجمالية قدرها 149.3 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل 248 مليون دولار).

جدير بالذكر أن السنغال تستورد الغالبية العظمى من احتياجاتها من القمح من روسيا وفرنسا بصورة أساسية.

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