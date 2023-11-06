ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل صدور بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر في ظل توقعات استقراره عند 47.8 نقطة.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.13% إلى 444 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع السياحة بنسبة 0.9%.

واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7422 نقطة، كما استقر“داكس” الألماني عند 15193 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 7056 نقطة.

وارتفع سهم“رايان أير” الأيرلندية بنسبة 1.77% إثر رفع تقديراتها لأرباح العام المالي الذي ينتهي في مارس؛ بعد حساب الضرائب إلى ما بين 1.85 مليار يورو (1.98 مليار دولار) و2.05 مليار يورو، لتتجاوز الأرباح القياسية المُحققة في عام 2018 عند 1.45 مليار يورو.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت اليوم، نمو طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.2% في سبتمبر على أساس شهري، مقابل توقعات انخفاضها بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة، ومقارنة بقراءة أغسطس المعدلة بالخفض إلى نمو بنسبة 1.9%.

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