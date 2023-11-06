ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل صدور بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر في ظل توقعات استقراره عند 47.8 نقطة.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.13% إلى 444 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع السياحة بنسبة 0.9%.
واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7422 نقطة، كما استقر“داكس” الألماني عند 15193 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 7056 نقطة.
وارتفع سهم“رايان أير” الأيرلندية بنسبة 1.77% إثر رفع تقديراتها لأرباح العام المالي الذي ينتهي في مارس؛ بعد حساب الضرائب إلى ما بين 1.85 مليار يورو (1.98 مليار دولار) و2.05 مليار يورو، لتتجاوز الأرباح القياسية المُحققة في عام 2018 عند 1.45 مليار يورو.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت اليوم، نمو طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.2% في سبتمبر على أساس شهري، مقابل توقعات انخفاضها بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة، ومقارنة بقراءة أغسطس المعدلة بالخفض إلى نمو بنسبة 1.9%.
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