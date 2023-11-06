مشتريات العرب تقود البورصة للارتفاع 0.5% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مشتريات مؤسسات عربية بلغت 21.1 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 23209 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4545 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% ليصل إلي مستوى 6775 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.59% ليصل لمستوى 28460 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 575.9 مليون جنيه، من خلال تداول 229.7 مليون سهم، بتنفيذ 19.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 69 سهمًا، وتراجع 27 سهم، في حين لم تتغير أسعار 87 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.56 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 3.7 مليون جنيه و1.25 مليون جنيه، فيما حقق المصريين صافي بيع بقيمة 4.9 مليون جنيه على التوالى.
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