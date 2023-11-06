مشتريات العرب تقود البورصة للارتفاع 0.5% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي مشتريات مؤسسات عربية بلغت 21.1 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 23209 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4545 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% ليصل إلي مستوى 6775 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.59% ليصل لمستوى 28460 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 575.9 مليون جنيه، من خلال تداول 229.7 مليون سهم، بتنفيذ 19.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 69 سهمًا، وتراجع 27 سهم، في حين لم تتغير أسعار 87 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.56 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 3.7 مليون جنيه و1.25 مليون جنيه، فيما حقق المصريين صافي بيع بقيمة 4.9 مليون جنيه على التوالى.