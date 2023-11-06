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مورجان ستانلي: ارتفاع النفط أعلى 110 دولارات قد يهدد الاستقرار الاقتصادي بالهند

11/6/2023 4:14:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى“مورجان ستانلي” أن ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى 110 دولارات للبرميل قد يهدد الاستقرار الاقتصادي في الهند – وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم – وربما يدفع البنك المركزي لاستئناف رفع الفائدة.

وأوضح البنك في مذكرة أن ارتفاع سعر النفط أعلى 110 دولارات للبرميل سيزعزع استقرار الاقتصاد الهندي مما يدفع أسعار الوقود المحلية للارتفاع، ويؤثر على التضخم، كما أن عجز الحساب الجاري من المرجح أن يتسع إلى ما يتجاوز مستوى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب تقديرات البنك الأمريكي التي نقلتها“بلومبرج”، فإن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يرفع التضخم بقيمة 50 نقطة أساس.

وأضافت المذكرة أنه في ظل هذا السيناريو فإن ضغوط انخفاض قيمة العملة يمكن أن ترتفع وتقود المركزي الهندي إلى استئناف دورة رفع الفائدة بعدما أبقاها دون تغيير أربع مرات.

يذكر أن توقعات البنك المركزي تستند إلى وصول سعر النفط الخام إلى 85 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام المالي الحالي الذي سينتهي في مارس 2024.

وأشار“مورجان ستانلي” إلى أن السيناريو الأساسي الذي يفترضه يستند إلى بقاء أسعار النفط عند 95 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يدفع المركزي الهندي إلى خفض الفائدة.

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