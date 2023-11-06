مورجان ستانلي: ارتفاع النفط أعلى إلى 110 دولارات قد يهدد الاستقرار الاقتصادي في الهند

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“مورجان ستانلي” أن ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى 110 دولارات للبرميل قد يهدد الاستقرار الاقتصادي في الهند – وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم – وربما يدفع البنك المركزي لاستئناف رفع الفائدة.
وأوضح البنك في مذكرة أن ارتفاع سعر النفط أعلى 110 دولارات للبرميل سيزعزع استقرار الاقتصاد الهندي مما يدفع أسعار الوقود المحلية للارتفاع، ويؤثر على التضخم، كما أن عجز الحساب الجاري من المرجح أن يتسع إلى ما يتجاوز مستوى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقديرات البنك الأمريكي التي نقلتها“بلومبرج”، فإن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يرفع التضخم بقيمة 50 نقطة أساس.
وأضافت المذكرة أنه في ظل هذا السيناريو فإن ضغوط انخفاض قيمة العملة يمكن أن ترتفع وتقود المركزي الهندي إلى استئناف دورة رفع الفائدة بعدما أبقاها دون تغيير أربع مرات.
يذكر أن توقعات البنك المركزي تستند إلى وصول سعر النفط الخام إلى 85 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام المالي الحالي الذي سينتهي في مارس 2024.
وأشار“مورجان ستانلي” إلى أن السيناريو الأساسي الذي يفترضه يستند إلى بقاء أسعار النفط عند 95 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يدفع المركزي الهندي إلى خفض الفائدة.
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