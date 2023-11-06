يناير المقبل.. 120 شركة باكستانية تزور مصر لبحث فرص التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، مع سفير باكستان بالقاهرة؛ أوجه التعاون، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان؛ والذى بلغ عام 2022 نحو 400 مليون دولار؛ منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ترتيب زيارة لوزير تجارة باكستان للقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير المقبل على رأس وفد يبلغ نحو 120 شركة باكستانية تغطى مختلف القطاعات.
وتتنوع اهتمامات هذه الشركات بين الاستثمار فى مصر والاستيراد منها، إلى جانب تصدير بعض المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى.
وسيتم خلال الزيارة عقد منتدى أعمال موسع بين الشركات المصرية ونظيرتها الباكستانية فى القطاعات التى تم الاتفاق عليها والتى تمثل أولوية لكلا البلدين.
أ ش أ
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