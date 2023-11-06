يناير المقبل.. 120 شركة باكستانية تزور مصر لبحث فرص التعاون

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، مع سفير باكستان بالقاهرة؛ أوجه التعاون، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان؛ والذى بلغ عام 2022 نحو 400 مليون دولار؛ منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ترتيب زيارة لوزير تجارة باكستان للقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير المقبل على رأس وفد يبلغ نحو 120 شركة باكستانية تغطى مختلف القطاعات.

وتتنوع اهتمامات هذه الشركات بين الاستثمار فى مصر والاستيراد منها، إلى جانب تصدير بعض المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى.

وسيتم خلال الزيارة عقد منتدى أعمال موسع بين الشركات المصرية ونظيرتها الباكستانية فى القطاعات التى تم الاتفاق عليها والتى تمثل أولوية لكلا البلدين.

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