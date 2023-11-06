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فرنسا تعلن ارتفاع عدد مواطنيها القتلى في طوفان الأقصى إلى 40

11/6/2023 4:12:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN- أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن عدد مواطني البلاد الذين قتلوا في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ارتفع إلى 40.

وأفادت بورن بأن ثمانية مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين، وبعضهم مصنف ضمن قائمة الرهائن، التي يزيد العدد فيها عن 240.

وأكدت أن "المناقشات مستمرة مع السلطات الإسرائيلية ومع الشركاء في المنطقة. وأولويتنا هي إطلاق سراح الرهائن".

وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت قبل أيام "مقتل 39 مواطنا فرنسيا في هجوم حماس وفقدان 9".

وقبل أيام أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن أكثر من 60 رهينة فقدوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي أواخر الشهر الماضي، قالت "حماس" إن ما يقدر بنحو 50 أسيرا تحتجزهم الحركة قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة.


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