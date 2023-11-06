كتائب القسام تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان

كتائب القسام تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان
التاريخ
11/6/2023 4:12:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت كتائب القسام، الاثنين، أنها دمرت منذ فجر اليوم 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين 105"، غرب مدينة غزة.
بدورها، أعلنت سرايا القدس، اليوم، أنها استهدفت بقذائف الهاون التحشيدات العسكرية في تلة القاط شمال غزة.
يتبع..
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