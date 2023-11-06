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كتائب القسام تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان

11/6/2023 4:12:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت كتائب القسام، الاثنين، أنها دمرت منذ فجر اليوم 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين 105"، غرب مدينة غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، اليوم، أنها استهدفت بقذائف الهاون التحشيدات العسكرية في تلة القاط شمال غزة.

يتبع..


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