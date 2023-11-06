مؤسسة ياسر عرفات تعلن تأجيل فعاليات إحياء الذكرى الـ19 لاستشهاده

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن تأجيل فعاليات إحياء الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات "أبو عمار"، بما في ذلك مراسم تسليم جائزة ياسر عرفات للإنجاز لعام 2023، إلى موعد لاحق، نظراً إلى استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة.

وقالت مؤسسة ياسر عرفات، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن فعاليات إحياء الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد أبو عمار، ستقتصر على وقفة للترحم على روحه الطاهرة وأرواح شهداء شعبنا، يوم السبت الموافق 11/11/2023، الساعة الواحدة ظهرا في ساحة الضريح.



