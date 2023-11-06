مؤسسة ياسر عرفات تعلن تأجيل فعاليات إحياء الذكرى الـ19 لاستشهاده

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن تأجيل فعاليات إحياء الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات "أبو عمار"، بما في ذلك مراسم تسليم جائزة ياسر عرفات للإنجاز لعام 2023، إلى موعد لاحق، نظراً إلى استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة.
وقالت مؤسسة ياسر عرفات، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن فعاليات إحياء الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد أبو عمار، ستقتصر على وقفة للترحم على روحه الطاهرة وأرواح شهداء شعبنا، يوم السبت الموافق 11/11/2023، الساعة الواحدة ظهرا في ساحة الضريح.
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