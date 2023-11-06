الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 66 مواطنا، من الضفة الغربية.

فمن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 35 مواطنا، عُرف من بينهم: مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي، ويزن سلامة، ورأفت عليان، ومحمد أحمد أبو هنية، وعلاء أحمد أبو هنية، ومحمد غيث أبو القاسم، ومحمد هاني أبو هنية، ويحيى سلامة، ومحمد بسام النوري، ومالك شيحة، ويزن هيثم مخامرة من بلدة عناتا، ومالك خشان، ومصطفى البياع، وعدنان حوشية، وبهاء طه، من مخيم شعفاط، وأمير عيد فوزي أبو عيد، والشقيقان نزال وحسين خالد خضور، والأسير المحرر أحمد محمد بدوان من بلدة بدو، وأحمد ماهر الجمل من بلدة بيت سوريك، ومحمد جمال ريان، ورشيد بسام داود، وأنس ياسين ريان، وداود فضل داود، من بلدة بيت دقو، وأحمد جمهور، وعبد الحكيم إلياس، من بلدة بيت عنان.

ومن نابلس، اعتقل جيش الاحتلال 8 مواطنين، وهم: نبيل عباد، ونور عباد، وعادل عباد، وعدي الدخيل، وزهدي الصايغ، وهاني البخاري من منطقة خلة الإيمان بالمدينة، وخالد جهاد جبر حماد، ووليد بهاء جبر حماد من قرية تلفيت جنوبا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال كلا من: رضا محمد زماعرة، والأسير المحرر محمد جواد زماعرة، وشقيقه محمود من بلدة حلحول، ومن مدينة الخليل أشرف عمران عبد الفتاح عصفور، ومن بلدة دورا أحمد يوسف قزاز، والمواطنة منال سعيد محمد كرجة "دودين"، ومن بلدة إذنا مهند جبرين أبو زلطة، ومن بيت عوا ساجد إسماعيل عبد الهادي.

ومن جنين، اعتقل الاحتلال ستة مواطنين هم: باسم بسام عمارنة، ومحمود بسام حمارشة من يعبد، وزيد ضياء الأحمد من رمانة، وحذيفة نعيم يحيى من العرقة، وسيف فراس أبو سيف، ومحمد عبد الله الشرفي من فقوعة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية النبي صالح، وعرفات ناجح ناصر من دير قديس، وسفيان مقدادي من مخيم الأمعري.

ومن سلفيت، اعتقل جيش الاحتلال الشابين أيهم عبد الحافظ سلامة، من بلدة بديا، ومحمود يوسف بوزية من بلدة كفل حارس.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نائل نوفل (60 عاما)، ونجله في الثلاثينيات من عمره، ومسلم طاهر نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وهشام سمير أسعد (26 عاما) من قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال منذ السابع من تشرين أول الماضي، بلغت (2150) حالة اعتقال، فيما أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقا.

ولفتت الهيئة، إلى حملات الاعتقال المتواصلة شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.