وزير الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غزة لإنهاء الحرب بقتل السنوار بأنفسهم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الناس في غزة يمكن أن ينهوا الحرب بشكل أسرع بقتل قائد حركة“حماس”يحيى السنوار بأنفسهم، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وقال غالانت في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "التايمز- إسرائيل"، "سنصل إلى يحيى السنوار ونقضي عليه. وإذا وصل سكان غزة إلى هناك قبلنا، فإن ذلك سيختصر الحرب".

وأضاف: "أن الاقتحام البري لغزة يسير بشكل جيد، وأن القوات الإسرائيلية تخوض معارك عنيفة مع مقاتلي حماس في شمال وجنوب غزة".

وأشار الموقع إلى أنه جرى انتخاب السنوار، الذي ساعد في تأسيس جهاز الأمن التابع لحماس، قائدًا للحركة في قطاع غزة في عام 2017، وهو يرفض أي مصالحة مع إسرائيل.

وقبل تولي دوره كزعيم لحماس، أمضى السنوار أكثر من عقدين في سجن إسرائيلي بتهمة قتل جنديين إسرائيليين، وتم إطلاق سراحه في عملية تبادل للأسرى.