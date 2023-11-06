سوء ((الإدارة)) و((التمويل)) يهددان مستقبل الشركات العائلية

تسعى الحكومة إلى تنشيط الاستثمارات القائمة عبر مجموعة من التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها من خلال مبادرات للقطاع الخاص، لكن الشركات العائلية جاءت فى مقدمة أولوياتها الفترة الحالية.

وذلك بتكليف بعض الجهات الحكومية لسرعة وضع آليات لتسوية النزاعات الإدارية للشركات العائلية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساعد على استمراريتها فى السوق بدلا من توقفها عند الجيل الثانى أو الثالث على أقصى تقدير.

بالتزامن مع تلك المساعى، بدأت بعض منظمات الأعمال إلى عقد ورش وندوات يحضرها الشركات العائلية ومحاضرون متخصصون من الجامعة الأمريكية لحل المشكلات الفنية التى تعرقل عملها مع وضع روشتة علاج تتماشى مع طبيعة كل شركة.

ويقدر نسبة الشركات العائلية بحوالى 60% من إجمالى الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتساهم بنحو 80% من الدخل القومى، وتوظف نحو 70% من العمالة أيضًا، وفقًا لإحصائية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

لكن المركز ذاته، أكد أن من بين 80 إلى 90% من الشركات العائلية فى العالم، تنجح 30% منها فى الوصول إلى الجيل الثانى، ومن 10 إلى 15% للجيل الثالث، ومن 3 إلى 5% تستمر حتى الجيل الرابع.

كشف استطلاع أجرته“البورصة” مؤخرًا عن استمرار عزوف الشركات عن القيد فى سوق الأوراق المالية لأسباب أبرزها غياب المعرفة اللازمة بالبورصة كآداة تمويلية والجهل بإجراءات القيد.

وقالت نصف الشركات التى لا تنوى طرح أسهمها فى المستقبل إنها لا تعرف البورصة كآداة تمويلية، بينما قال 27% من المشاركين إن شركاتهم عائلية مغلقة لا يرغبون فى تحويلها إلى شركات عامة.

وطالبت الشركات العائلية الراغبة فى القيد بالبورصة، بتوسيع دائرة الحوافز المقدمة لتشجيعهم على القيد، خاصة وأنها تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى الشركات العاملة فى السوق المصرى.

قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس مجموعة طيبة جروب لأنظمة التبريد وهى شركة عائلية، إن الشركة تسعى إلى تطبيق مبدأ الحكومة التى اتبعتها الشركات الناجحة فى مصر حتى تضمن استمرار عملها فى السوق مستقبلًا.

أضاف ((المنزلاوى)) لـ ((البورصة))، أنه من الضرورى أن تطبق الشركات خطة عمل تضمن استمرار عملها فى السوق مع تعاقب الأجيال لما تعكسه تلك الشركات من إيجابيات عديدة على الاقتصاد المصرى ومن المفترض أن تتبنى الدولة طرق لتحفيز ها على الاستمرار.

واقترح المنزلاوى الذى يرأس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يقوم مركز تحديث الصناعة المصرية التابع لوزارة الصناعة والتجارة بإنشاء برنامج لإعادة هيكلة الشركات الخاصة العائلية وتطبيق مبدأ الحكومة بها حتى يحافظ ذلك على الدخل القومى للدولة.

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المدرجة بالبورصة تجد سهولة عند اتخاذ قرار بالتخارج من السوق جزئيًا أو كليا.. وهذه أبرز المميزات.

وبسؤاله عن عدم إقبال الشركات العائلية على القيد، أجاب عيسى قائلا:“هذه الفئة من الشركات لا تفضل التدخلات الخارجية فى الشركة حيث أن الطرح قد يؤدى إلى تغير الشكل الإدارى أو الاستراتيجية التى تتبعها الشركة منذ بداية عملها”.

أضاف أن أحد مميزات الطرح أيضًا هى الشفافية وحرص الإدارات على تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أرباح للحفاظ على أموال المساهمين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والإفصاح إلى البورصة والمساهمين وهذا كله ضمن قواعد الإدراج.

وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، ناقشت بعض آليات قيد الشركات العائلية فى البورصة المصرية، للحفاظ على استمراريتها.

وتطرق الاجتماع الذى عقد قبل فترة، إلى بعض التحديات التى تواجه الشركات العائلية فى مصر وتمثل أبرزها فى مشكلة استمراريتها بعد الجيل الثانى بسبب تعدد الورثة المالكين للشركة وفى الأغلب لا تستمر بعد الجيل الثانى.

وقالت الجمعية، إن جذب الشركات العائلية للبورصة يحتاج للتوعية بأهمية الحفاظ على تلك الكيانات الكبيرة، وتغيير الثقافة السائدة حول البحث عن التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات، وترسيخ فكرة التعامل مع البورصة للحصول عليه، كأحد الأساليب التى تضمن الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.

قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان وهى شركة عائلية، إن أصعب المراحل فى الشركات العائلية تبدأ من نقل القيادة من مؤسس الشركة إلى الجيل الثانى، ثم تزداد تعقيدًا عند استلامها للجيل الثالث مما يؤدى فى النهاية إلى استحالة الاستمرارية لسوء أنظمة الحوكمة.

وتعد مجموعة الأهرام لنظم الأمان التى يرجع تأسيسها لعام 1945 إحدى الشركات التى طبقت مبدأ الحكومة فى مصر حتى استمر عملها بعد الجيل الثانى، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان.

أضاف ((عارف)) لـ ((البورصة))، أن تطبيق نظام فصل الملكية عن الإدارة واحد من أهم سبل استمرار عمل الشركة ونجاحها حتى بعد الجيل الثالث، وإذا تم تطبيق النظام المتفق عليه عالميًا سيكون فرصة جيدة لتحفيز الشركات ومن ثم مضاعفة أعدادها.

ودعا الحكومة إلى حل المشكلات التى تواجه تلك الشركات عبر طرح مبادرات تمويلية مخفضة يمكنها من شراء الخامات فى ظل صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك الفترة الحالية، وتنفيذ توسعات جديدة.

وقال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، وشركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن الشركات العائلية تحقق نجاحات كبيرة فى السوق المصرى، ويرجع ذلك إلى سهولة الإجراءات التى تتخذها، بعيدًا عن الإجراءات المعقدة عند الطرح فى البورصة.

أضاف أن شريحة كبيرة من الشركات العاملة فى الأنشطة التجارية والصناعية هى شركات عائلية، وبالتالى فإن إعداد حوافز خاصة لتلك الفئة قد ينعش البورصة على المدى القريب.

قال محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن أهم تحدى يواجه الشركات العائلية هو تعيين مديرين بلا صلاحيات وتفويضهم لاتخاذ قرارات، وعادة ما تفتقر الأجيال التالية لخبرات وكفاءة تؤهلهم لتولى مسؤولية الشركة.

أضاف ((سعد الدين)) لـ ((البورصة))، أن أهم ما يضمن استمرار الشركات العائلية هو فصل الملكية عن الإدارة ما يعنى إبقاء مؤسسيها وتفويض أشخاص آخرين ذو خبرة عالية فى العمل لإدارة الشركة حتى لو أن الورثة يتمتعون بمهارات وخبرات عديدة.

أوضح، أن البيئة الاقتصادية المسؤول عنها السياسات الحكومية تحفز من نمو الشركات العائلية فى مصر ومضاعفة أعدادها وذلك يرفع معدلات الدخل القومى للدولة ويقلل نسب البطالة ويساهم فى ترشيد فاتورة الاستيراد.

أشار، إلى أن أهم ما يميز الشركات العائلية عن الشركات الأخرى حرصها على الاستمرارية والسعى نحو ترسيخ مفهومها بين أفراد العائلة والانتماء والمسؤولية التى تظل راسخة لدى أفراد العائلة من جيل لآخر.

قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن أغلب الشركات العائلية تنهار مع الجيل الثانى لسوء أنظمة الحوكمة التى تعيق سعيها نحو تحقيق الاستدامة الأمر الذى يفضى إلى فشل انتقال ثروتها وممتلكاتها وحتى إفلاسها وهذا لأنها غير قائمة على أسس الحوكمة المؤسسية الرشيدة.

أضاف ((الجبالى)) لـ ((البورصة))، أن تفكك الشركات العائلية يؤثر بشكل كبير على معدلات الاقتصاد المصرى، مقترحًا أن تتبنى الدولة خطة تقوم بها منظمات الأعمال بنقل الخبرات المعرفية من المتخصصين بما يضمن استمرار عمل الشركة كدول الخارج مثل أمريكا وأوروبا.

وقال إن أغلب الشركات العائلية تتخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعنى أن لها تأثير كبير على مؤشرات الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب كما أنه وسيلة للسعى نحو توطين صناعات تعتمد الدولة على استيرادها.

قال أحمد نوارة أستاذ الشركات العائلية بالجامعة الأمريكية والرئيس التنفيذى لمجموعة المنار القابضة الكويتية، إن التحديات التى تواجه الشركات العائلية فى مصر تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية؛ الأولى تختص بالخلافات الإدارية بين أفراد وأعضاء الشركة، وعدم وضع صورة عامة من البداية لآلية انتقال السلطة من جيل لآخر.

أما التحديات الخارجية تتمثل فى ضعف الخبرة وعدم قدرة المؤسس على تطوير الشركة بما يناسب آليات السوق ومشكلات التمويل وأسعار العملة والمنافسة ومواكبة التطور العالمى فى إدارة الشركة الأمر الذى يؤثر على استمراريتها، ويفضى فى النهاية إلى انقسام الشركة أو عرضها للبيع أو إغلاقها.

أضاف ((نوارة)) لـ ((البورصة))، أن الشركات العائلية على مستوى العالم تجد صعوبة فى الاستمرار مع تعاقب الأجيال إذ اثبتت الإحصائيات أن 67% من الشركات العائلية عرضه للتفكك عندما تصل للجيل الثانى.

تابع: من الضرورى تطبيق نظام الحكومه وتنظيم سياسية التعاقب بين الأجيال لضمان استدامة عمل الشركات من جيل لآخر، مع وجود تحفيز من الدولة للشركات العائلية التى تطبق نظام الحوكمة فى أن تحصل على حوافز أو إعفاءات ضريبية أو بعض الآليات المحفزة الأخرى كالتصدير بالإضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية وتثقيفية لهم.

ذكر أن بعض الجهات الحكومية بدأت تنظم مبادرات ودورات تدريبية مثل هيئة الرقابة المالية لتوعية الشركات العائلية بالآليات التى تضمن استمراريتها مع تعاقب الأجيال وهذه خطوة إيجابية من قبل الحكومة.

تابع، أن نسبة كبيرة من الشركات العائلية لا ترغب فى الدخول إلى سوق المال لأن ذلك سيفتح الباب لدخول عدد كبير من الأشخاص فى الشركة ويعتبرون ذلك ((أسرار عائلية))، ولكن عند تثقيفهم بأن مثلك تلك الخطوات ستؤدى إلى استمرارية الشركة وأن الإدراج فى البورصة من ضمن الحلول التى تساهم بشكل كبير فى توسع عملها.

طالب حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتفعيل 3 خطوات للشركات العائلية قبل الطرح فى البورصة المصرية، وهى أن تكون شركة مساهمة، وتعيين مستشار مالى موثوق فيه، وتعيين مستشار قانونى لبحث وضع الشركة قبل الطرح وبعده.

وفقًا لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، العاملة فى مجال خدمات التدقيق والتأكيد والاستشارات والضرائب، أن نسبة الشركات العائلية ضمن أى اقتصاد فوق 75% من إجمالى الشركات العاملة فى السوق.

قال مدحت نافع الخبير الاقتصادى، إن تحديات الشركات العائلية مثلها كباقى الشركات الأخرى والتى تتمثل فى سعر الصرف وأسعار الطاقة وعدم استقرارها وما يتعلق بإجراءات التراخيص وتعدد جهات الولاية على الأراضى فضلًا عن التحديات الخاصة بالقطاع العائلى وخلاف الأفراد والأعضاء على تولى الإدارة.

أضاف ((نافع)) لـ ((البورصة))، لابد أن تتوفر عدة عوامل تضمن استمرار الشركات العائلية والتى تتمثل فى توفير بيئة اقتصادية جيدة والحفاظ على استقطاب الكفاءة المناسبة، وضرورة وجود لوائح تنظيمية وعامل الابتكار ثم التخطيط للتعاقب الوظيفي.

قالت علياء المهدى الخبيرة الاقتصادية، إن الشركات العائلية تتنوع ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتى يديرها الأقارب وتتمحور مشكلتها الأساسية فى عدم القدرة على التوسع فى النشاط لمحدودية رؤوس الأموال.

أضافت ((المهدي)) لـ ((البورصة))، أن تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص وعدم منافسة الشركات العامة للشركات الخاصة واحد من أهم الطرق التى تحفز الأفراد على إنشاء شركات عائلية.

كتبت: تقى أيمن