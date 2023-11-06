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إيلون ماسك: دمج XAI للذكاء الاصطناعي مع منصة إكس

11/6/2023 4:01:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة“إكس إيه آي XAI” مع منصة“إكس” للتواصل الاجتماعي التي يملكها، موضحا أنها ستكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل.

وأضاف ماسك في تصريح له – حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية – أن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم“جروك”، بعد إتاحته يوم الجمعة الماضية لجميع مشتركي“إكس بريميوم”، وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة إكس.

وأشار إلى أن الشركة الناشئة تهدف إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة، حيث تم تصميم“جروك” للإجابة على الأسئلة، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وكان ماسك قد أطلق نظام شركة“إكس إيه آي” في يوليو الماضي، واصفا إياه بأنه“الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى، ويحاول فهم طبيعة الكون”، لمنافسة أداة“بارد” التابعة لجوجل، مضيفا“يتمتع نموذج جروك بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة إكس، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى”.

أ ش أ

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