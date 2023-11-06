Monday, 06 November 2023 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب وإصابة 3 بجروح برصاص الاحتلال في حلحول

11/6/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول شمال الخليل.

وكانت قد اعلنت مصادرفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس بذريعة محاولته طعن مستوطنين، ونقل مدير مكتب الجزيرة وليد العمري عن السلطات أن اثنين من الإسرائيليين حالتهم خطرة.

MENAFN06112023000208011052ID1107377013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث