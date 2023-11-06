الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب وإصابة 3 بجروح برصاص الاحتلال في حلحول

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب وإصابة 3 بجروح برصاص الاحتلال في حلحول
التاريخ
11/6/2023 3:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول شمال الخليل.
وكانت قد اعلنت مصادرفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس بذريعة محاولته طعن مستوطنين، ونقل مدير مكتب الجزيرة وليد العمري عن السلطات أن اثنين من الإسرائيليين حالتهم خطرة.
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