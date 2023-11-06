الرئيس الإيراني: حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الايراني ان حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة.
واضاف الرئيس الايراني ان المساعدات الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين.
واكد الرئيس الايراني على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإعلان وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.
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