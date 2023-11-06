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الرئيس الإيراني: حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة

11/6/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الايراني ان حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة.


واضاف الرئيس الايراني ان المساعدات الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين.

واكد الرئيس الايراني على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإعلان وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.


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