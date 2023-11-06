الاحتلال يعتقل شابين من سلفيت
التاريخ
11/6/2023 3:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من سلفيت.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أيهم عبد الحافظ سلامة من بلدة بديا، ومحمود يوسف بوزية من بلدة كفل حارس، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.
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