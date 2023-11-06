عبد اللهيان : على مجلس الامن ووكالة الطاقة الذرية نزع سلاح اسرائيل النووي فوراً

عبد اللهيان : على مجلس الامن ووكالة الطاقة الذرية نزع سلاح اسرائيل النووي فوراً
التاريخ
11/6/2023 3:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان ان على مجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية نزع سلاح إسرائيل النووي فورا بعد دعوة وزير إسرائيلي الى استخدام قنبلة نووية في الحرب على غزة
واضاف عبد اللهيان ان تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن استخدام قنبلة نووية في غزة دليل على فشل الكيان أمام المقاومة.
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