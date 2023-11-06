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عبد اللهيان : على مجلس الامن ووكالة الطاقة الذرية نزع سلاح اسرائيل النووي فوراً

11/6/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان ان على مجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية نزع سلاح إسرائيل النووي فورا بعد دعوة وزير إسرائيلي الى استخدام قنبلة نووية في الحرب على غزة
واضاف عبد اللهيان ان تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن استخدام قنبلة نووية في غزة دليل على فشل الكيان أمام المقاومة.




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