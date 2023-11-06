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عودة خدمات الاتصالات والانترنت في غزة تدريجياً

11/6/2023 3:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) في قطاع غزة، بدأت بالعودة تدريجياً قبل قليل.
وأشارت إلى أن شركات الاتصالات في القطاع تعمل على إعادة الخدمات اولاً باول، بعد أن تم فصلها من قبل الإسرائيليين.




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