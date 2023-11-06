عودة خدمات الاتصالات والانترنت في غزة تدريجياً
التاريخ
11/6/2023 3:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) في قطاع غزة، بدأت بالعودة تدريجياً قبل قليل.
وأشارت إلى أن شركات الاتصالات في القطاع تعمل على إعادة الخدمات اولاً باول، بعد أن تم فصلها من قبل الإسرائيليين.
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