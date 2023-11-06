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مدير مستشفى الشفاء: مقبلون على كارثة حقيقية

11/6/2023 3:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الشفاء الواقع في قطاع غزة المحاصر، اليوم الاثنين، إنهم "مقبلون على كارثة حقيقية في المستشفى بسبب نفاذ الوقود".

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