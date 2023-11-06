مدير مستشفى الشفاء: مقبلون على كارثة حقيقية
التاريخ
11/6/2023 3:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الشفاء الواقع في قطاع غزة المحاصر، اليوم الاثنين، إنهم "مقبلون على كارثة حقيقية في المستشفى بسبب نفاذ الوقود".
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