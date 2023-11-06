رئيس الوزراء العراقي: الأزمة في المنطقة ليست وليدة 7 أكتوبر

رئيس الوزراء العراقي: الأزمة في المنطقة ليست وليدة 7 أكتوبر
التاريخ
11/6/2023 3:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الأزمة في المنطقة ليست وليدة 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) بل نتيجة السياسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
واضاف السوداني أن المجتمع الدولي فشل في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه قطاع غزة.
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