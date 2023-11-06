إعادة تشكيل مجلس الاوقاف الاسلامية في القدس

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على ضوء الأوضاع المتوترة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية وخاصة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة مخلفة عشرات الآلاف ما بين شهيد وجريح ودمار هائل ، كما ان هذا التوتر تعاني منه القدس بشكل كبير وخاصة المسجد الاقصى الذي يعاني من عزلة تامة تفرضها الشرطة الاسرائيلية على الحرم الشريف، في هذه الأوضاع قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس لمدة سنتين، برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب.

وضم المجلس في عضويته كلا من: مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي (نائبا للرئيس)، والمهندس عدنان الحسيني، والدكتور هاني عابدين، والشيخ عكرمة صبري، والشيخ محمد أحمد حسين، والشيخ واصف البكري، والشيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، والدكتور وصفي كيلاني، والدكتور محمد مهدي عبدالهادي، والدكتور عماد أبو كشك، والدكتور "محمد إبراهيم" ناصر الدين، والشيخ محمد سرندح، والمهندس بسام خليل الحلاق، ويوسف الدجاني، والمحامي فهد الشويكي، وخليل العسلي، وعلاء سلهب، والمهندس محمد نسيبة، والمحامي نزيه العلمي، والدكتور محمد قطب، ووائل جمال عمر، و"محمد شاهين" أشهب (مقررا للمجلس).

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