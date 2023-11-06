إعادة تشكيل مجلس الاوقاف الاسلامية في القدس

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- Amman Net)
إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وفق تغريدة للملك عبد الله الثاني عبر منصة إكس
الملكة رانيا العبدالله، تحث على دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة، منددة بـ"الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع
استشهاد شاب، صباح الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.
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مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم مشاورات مغلقة بدعوة من الإمارات والصين لبحث الوضع في غزة بعد الهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين
تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إعادة تشكيل مجلس الاوقاف الاسلامية في القدس 11/06/2023 - 11:01القدس - أخبار البلد
على ضوء الأوضاع المتوترة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية وخاصة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة مخلفة عشرات الآلاف ما بين شهيد وجريح ودمار هائل ، كما ان هذا التوتر تعاني منه القدس بشكل كبير وخاصة المسجد الاقصى الذي يعاني من عزلة تامة تفرضها الشرطة الاسرائيلية على الحرم الشريف، في هذه الأوضاع قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس لمدة سنتين، برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب.
وضم المجلس في عضويته كلا من: مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي (نائبا للرئيس)، والمهندس عدنان الحسيني، والدكتور هاني عابدين، والشيخ عكرمة صبري، والشيخ محمد أحمد حسين، والشيخ واصف البكري، والشيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، والدكتور وصفي كيلاني، والدكتور محمد مهدي عبدالهادي، والدكتور عماد أبو كشك، والدكتور "محمد إبراهيم" ناصر الدين، والشيخ محمد سرندح، والمهندس بسام خليل الحلاق، ويوسف الدجاني، والمحامي فهد الشويكي، وخليل العسلي، وعلاء سلهب، والمهندس محمد نسيبة، والمحامي نزيه العلمي، والدكتور محمد قطب، ووائل جمال عمر، و"محمد شاهين" أشهب (مقررا للمجلس).
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