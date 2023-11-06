مقتل جندي وإصابة آخر في الاشتباكات بغزة

مقتل جندي وإصابة آخر في الاشتباكات بغزة
التاريخ
11/6/2023 3:12:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- سمح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بالنشر بأن الرقيب شاهار كوهين، (22 عاما)، من كرميئيل، وهو مقاتل في الكتيبة التاسعة، اللواء 401" "، قتل، أمس الأحد، وأصيب جندي آخر، في المعارك شمال قطاع غزة.
وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 31.
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