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مقتل جندي وإصابة آخر في الاشتباكات بغزة

11/6/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- سمح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بالنشر بأن الرقيب شاهار كوهين، (22 عاما)، من كرميئيل، وهو مقاتل في الكتيبة التاسعة، اللواء 401" "، قتل، أمس الأحد، وأصيب جندي آخر، في المعارك شمال قطاع غزة.

وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 31.

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