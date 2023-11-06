الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.