بلينكن في تركيا لمحاولة تهدئة غضب أنقرة

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا، اليوم الاثنين، لمحاولة تهدئة غضب أنقرة حيال الحرب في غزة.

وهذه أول زيارة يجريها بلينكن لتركيا منذ أن شنت إسرائيل حربًا ضد حماس، ردًّا على هجوم نفذته الحركة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي هذه الزيارة فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل والغرب.

واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا الأحد خارج قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في جنوب شرق تركيا.

واختار أردوغان من جهته زيارة منطقة نائية في شمال شرق البلاد الاثنين في قرار بدا أنه ازدراء لبلينكن.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقد تكون لهذه الحرب تداعيات كبيرة على العلاقات بين واشنطن وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والمنخرطتين في نزاعات الشرق الأوسط.

وتنتظر واشنطن بفارغ الصبر إعطاء البرلمان التركي الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات على أفراد وشركات تركية يشتبه في أنهم يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات واستيراد معدات مستخدمة في جهودها الحربية ضد أوكرانيا.

وأنقرة غير راضية عن تأخر الكونغرس الأمريكي في الموافقة على اتفاق يدعمه الرئيس جو بايدن يهدف إلى تحديث القوات الجوية التركية بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

ولطالما كانت لدى أنقرة تحفظات بشأن الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سوريا التي قادت القتال ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، والتي تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وكثفت أنقرة ضرباتها الجوية ضد الجماعات الكردية المسلحة في سوريا والعراق ردًّا على هجوم في العاصمة التركية في تشرين الأول/أكتوبر أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.

وتأتي زيارة بلينكن في أعقاب جولة سريعة له في الشرق الأوسط شملت الضفة الغربية المحتلة حيث أجرى الأحد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

والأحد أشار أردوغان إلى أن بلاده "تعمل خلف الكواليس" مع حلفائها الإقليميين لمحاولة ضمان تدفق مستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنه قطع كل الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو واستدعى سفير أنقرة لدى إسرائيل احتجاجًا على ما يحصل في غزة.

كما اتهم الرئيس التركي الغرب باتباع معايير مزدوجة في المنطقة وبفقدان سلطته الأخلاقية. وقال الشهر الماضي "من كانوا يذرفون دموع التماسيح على المدنيين الذين يقتلون في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، يشهدون اليوم بصمت على مقتل آلاف الأطفال الأبرياء".



رويترز