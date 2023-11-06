القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأحد، أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.

والسبت، أعلنت القيادة الأمريكية وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.