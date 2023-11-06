القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأحد، أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.
وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.
والسبت، أعلنت القيادة الأمريكية وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.
يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.
ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
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