استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين بينهم ثلاثة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في حلحول

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- استُشهد صباح اليوم الإثنين، شاب وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة منهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية وأمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاما)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.
وبارتقاء الشاب الأطرش، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 155 شهيدا.
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