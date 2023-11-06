استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين بينهم ثلاثة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في حلحول

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- استُشهد صباح اليوم الإثنين، شاب وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة منهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية وأمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاما)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وبارتقاء الشاب الأطرش، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 155 شهيدا.