سيناتور أمريكي: آمل أن تتخلص إسرائيل من نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه يأمل في أن تتم إزالته من منصبه.

ساندرز: آمل أن تتخلص إسرائيل من نتنياهومسؤول فلسطيني يرفض سيناريوهات أمريكية وإسرائيلية "خطيرة" بشأن إدارة غزة بعد انتهاء الحرب

وفي حديث إلى شبكة CNN، اعتبر ساندرز أن "هذه قضية معقدة بشكل رهيب.. لديك حكومة يمينية في إسرائيل، وهي حكومة عنصرية. لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأي، فقط 18% من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو في منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".

وشدد على ضرورة منع قتل مدنيين في القتال المستمر بين إسرائيل و"حماس"، مجددا دعوته لإسرائيل لوقف لقصف على غزة، قائلا إنه يجب أن تكون هناك "طريقة أفضل للقضاء على "حماس"، من قتل آلاف الرجال والنساء والأطفال".

ورأى أن حكومة نتنياهو "تحاول أن تجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين" في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، بالإضافة إلى حوالي 240 رهينة.



