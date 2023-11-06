سيناتور أمريكي: آمل أن تتخلص إسرائيل من نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه يأمل في أن تتم إزالته من منصبه.
ساندرز: آمل أن تتخلص إسرائيل من نتنياهومسؤول فلسطيني يرفض سيناريوهات أمريكية وإسرائيلية "خطيرة" بشأن إدارة غزة بعد انتهاء الحرب
وفي حديث إلى شبكة CNN، اعتبر ساندرز أن "هذه قضية معقدة بشكل رهيب.. لديك حكومة يمينية في إسرائيل، وهي حكومة عنصرية. لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأي، فقط 18% من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو في منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".
وشدد على ضرورة منع قتل مدنيين في القتال المستمر بين إسرائيل و"حماس"، مجددا دعوته لإسرائيل لوقف لقصف على غزة، قائلا إنه يجب أن تكون هناك "طريقة أفضل للقضاء على "حماس"، من قتل آلاف الرجال والنساء والأطفال".
ورأى أن حكومة نتنياهو "تحاول أن تجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين" في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، بالإضافة إلى حوالي 240 رهينة.
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