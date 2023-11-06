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مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن العدوان على غزة الليلة

11/6/2023 3:12:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- يعقد مجلس الأمن الدولي، الليلة، مشاورات مغلقة لبحث الوضع في غزة بعد قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

ودعت الأمارات والصين إلى مشاورات الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، أي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القدس.

وسيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة والقدس المحتلة.

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