مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن العدوان على غزة الليلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- يعقد مجلس الأمن الدولي، الليلة، مشاورات مغلقة لبحث الوضع في غزة بعد قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.
ودعت الأمارات والصين إلى مشاورات الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، أي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القدس.
وسيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة والقدس المحتلة.
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