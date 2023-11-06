Monday, 06 November 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تنشئ كيانا استشاريا لمكافحة الهجمات الالكترونية

11/6/2023 3:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


وافقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على إنشاء كيان استشاري رفيع المستوى لمواجهة تهديدات الهجمات الالكترونية من جانب كوريا الشمالية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسؤول رئاسي لكوريا الجنوبية قوله إن مسؤولين كبار بالأمن القومي من الدول الثلاث توصلوا للاتفاق خلال اجتماعهم في واشنطن الثلاثاء الماضي.

كان زعماء الدول الثلاث قد وافقوا في آب/ أغسطس على إطلاق مجموعة عمل لتعزيز الإجراءات ضد الهجمات الالكترونية من كوريا الشمالية.

ويعتقد أن بيونج يانج تقوم بهذه الهجمات من أجل تمويل برامجها النووية والصاروخية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قالت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أن متسللين من كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة إجمالية قياسية بلغت 7ر1 مليار دولار العام الماضي.

MENAFN06112023000110011019ID1107376961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث