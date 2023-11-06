اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تنشئ كيانا استشاريا لمكافحة الهجمات الالكترونية



وافقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على إنشاء كيان استشاري رفيع المستوى لمواجهة تهديدات الهجمات الالكترونية من جانب كوريا الشمالية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسؤول رئاسي لكوريا الجنوبية قوله إن مسؤولين كبار بالأمن القومي من الدول الثلاث توصلوا للاتفاق خلال اجتماعهم في واشنطن الثلاثاء الماضي.

كان زعماء الدول الثلاث قد وافقوا في آب/ أغسطس على إطلاق مجموعة عمل لتعزيز الإجراءات ضد الهجمات الالكترونية من كوريا الشمالية.

ويعتقد أن بيونج يانج تقوم بهذه الهجمات من أجل تمويل برامجها النووية والصاروخية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قالت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أن متسللين من كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة إجمالية قياسية بلغت 7ر1 مليار دولار العام الماضي.