صدمة لجماهير برشلونة.. تطورات إصابة دي يونغ

تلقت جماهير برشلونة، صدمة جديدة بشأن الهولندي فرينكي دي يونغ نجم الفريق الإسباني، الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مواجهة البرسا وسيلتا فيغو، التي أقيمت بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وخرج بديلاً وقتها ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي يونغ ما زال يشعر بآلام في الكاحل الأيمن ولم يتعافى بشكل كامل، ما أدى إلى استبعاده من مواجهة شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن دي يونغ يحتاج إلى بضعة أيام أخرى للتعافي من الإصابة، مشيرة إلى إنه سيتم حسم أمر مشاركته في مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني، خلال اليومين المقبلين.

ويلعب برشلونة مع نظيره شاختار، غداً الثلاثاء 7 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فيما سيلتقي مع ألافيس في المباراة التي تليها، الأحد المقبل 12 نوفمبر.

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