لأجل والد دياز.. هدف قاتل ينقذ ليفربول أمام لوتون (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
أهدى الكولومبي لويس دياز، نقطة تعادل ثمينة، لفريقه ليفربول، في الوقت القاتل من مواجهة لوتون تاون، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب كينيلورث رود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.
وكان ليفربول مهيمنًا على أحداث المباراة، لكن لوتون تاون تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عن طريق تاهيت تشونغ، من متابعة لتمريرة زميله عيسى كابوريه.
وسجل دياز هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة 96، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إيليوت من الجهة اليمنى، ليحتفل بهدفه مهديًا إياه لوالده المختطف من عصابة كولومبية، حيث أظهر قميصًا مكتوب عليه "لأجل والدي".
ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.
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