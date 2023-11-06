Monday, 06 November 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأجل والد دياز.. هدف قاتل ينقذ ليفربول أمام لوتون (فيديو)

11/6/2023 3:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهدى الكولومبي لويس دياز، نقطة تعادل ثمينة، لفريقه ليفربول، في الوقت القاتل من مواجهة لوتون تاون، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب كينيلورث رود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول مهيمنًا على أحداث المباراة، لكن لوتون تاون تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عن طريق تاهيت تشونغ، من متابعة لتمريرة زميله عيسى كابوريه.

وسجل دياز هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة 96، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إيليوت من الجهة اليمنى، ليحتفل بهدفه مهديًا إياه لوالده المختطف من عصابة كولومبية، حيث أظهر قميصًا مكتوب عليه "لأجل والدي".

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107376959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث