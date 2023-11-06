لأجل والد دياز.. هدف قاتل ينقذ ليفربول أمام لوتون (فيديو)

أهدى الكولومبي لويس دياز، نقطة تعادل ثمينة، لفريقه ليفربول، في الوقت القاتل من مواجهة لوتون تاون، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب كينيلورث رود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول مهيمنًا على أحداث المباراة، لكن لوتون تاون تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عن طريق تاهيت تشونغ، من متابعة لتمريرة زميله عيسى كابوريه.

وسجل دياز هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة 96، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إيليوت من الجهة اليمنى، ليحتفل بهدفه مهديًا إياه لوالده المختطف من عصابة كولومبية، حيث أظهر قميصًا مكتوب عليه "لأجل والدي".

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.





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