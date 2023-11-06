النصر يقيل مدربه غوران بسبب سوء النتائج

قرر نادي النصر إقالة مدربه الصربي غوران توفيغدزيتش، بسبب سوء النتائج، وعقب الخسارة الموجعة على ملعبه من البطائح بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي خلفت حالة من الاستياء لدى جمهور العميد.

ويحتل النصر المركز العاشر حالياً بـ7 نقاط من انتصارين، وتعادل واحد، فيما تكبد 4 هزائم على يد الجزيرة، وبني ياس، والشارقة، وأخيراً البطائح، كما يواجه العميد خطر الخروج من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد خسارته بثنائية نظيفة على ملعبه من العين في ذهاب ربع النهائي.

وكلفت شركة النصر لكرة القدم مدرب فريق الرديف لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لغوران.

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