مصرف أبوظبي الإسلامي يعين بنوكاً لإصدار صكوك خضراء لأجل 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم إصدار أول صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بعد اجتماعات مع مستثمرين يومي السادس والسابع من نوفمبر.
وذكرت الوثيقة أن المصرف الإسلامي عين بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً لإصدار الصكوك، بينما سيكون مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.
وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم إصدار صكوك خضراء بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامجه لإصدار شهادات ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار.
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