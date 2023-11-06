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مصرف أبوظبي الإسلامي يعين بنوكاً لإصدار صكوك خضراء لأجل 5 سنوات

11/6/2023 3:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم إصدار أول صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بعد اجتماعات مع مستثمرين يومي السادس والسابع من نوفمبر.

وذكرت الوثيقة أن المصرف الإسلامي عين بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً لإصدار الصكوك، بينما سيكون مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم إصدار صكوك خضراء بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامجه لإصدار شهادات ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار.

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