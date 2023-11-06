عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا ويبحثان الشراكة بين البلدين والأوضاع بالمنطقة



استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على عشاء عمل في أبوظبي، معالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد أمس ، بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل عاجل.

وناقش سموه ومعالي كاثرين كولونا، الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، وأكدا في هذا الصدد على الأولوية الملحة لحماية المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة.

كما استعرض الجانبان المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبيبة للمدنيين على نحو آمن ومستدام.

وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي كاثرين كولونا، آفاق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية والتعليمية.

كما تطرقت المحادثات إلى التعاون الإماراتي الفرنسي في مجال البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" الشهر الجاري.

وأكدا أن تعزيز التعاون في مجال المناخ يشكل أولوية لدى البلدين، ومن شأن " COP28" أن يفتح آفاقا واعدة لتحقيق قفزات نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي كاثرين كولونا ، مؤكدا على متانة وقوة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية.

وأشار إلى التنامي المستمر في التعاون المشترك بين البلدين بما يدعم تطلعاتهما التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.