نخالة الشوفان.. 12 فائدة مهمة للصحة وبديل جيد للقمح

MENAFN - Khaberni) خبرني - نخالة الشوفان هي الطبقة التي تقع أسفل القشرة الخارجية لحبة الشوفان، أي التي تحيط بكل من طبقة الجنين والسويداء.





و تحتوي نخالة الشوفان على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، مثل البروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن وغيرها.





وسنستعرض لكم في هذه المقال أهم فوائد نخالة الشوفان، وهي:

– تحسين صحة الجهاز الهضم.

– منع امتصاص وتراكم الدهون التي قد ترفع مستويات الكولسترول السيء.

– مكافحة بعض المشاكل الهضمية، مثل الإمساك.

– خفض ضغط الدم المرتفع.

– تحسين صحة بكتيريا الأمعاء الجيدة.

– تحسين صحة الدماغ والأعصاب.

– تزويد الجسم بجرعة جيدة من البروتينات النباتية.

– تزويد الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين ببديل جيد عن منتجات الجلوتين مثل القمح.

– تحسين صحة القلب والشرايين ، وخفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.

– مكافحة السكري وتنظيم مستويات سكر الدم.

– خفض الوزن و المساعدة على خسارة الوزن الزائد عن طريق إبطاء عمليات الهضم.

– تخفيف بعض المشاكل الجلدية، مثل الأكزيما وجفاف الجلد.