نخالة الشوفان.. 12 فائدة مهمة للصحة وبديل جيد للقمح

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- Khaberni) خبرني - نخالة الشوفان هي الطبقة التي تقع أسفل القشرة الخارجية لحبة الشوفان، أي التي تحيط بكل من طبقة الجنين والسويداء.
و تحتوي نخالة الشوفان على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، مثل البروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن وغيرها.
وسنستعرض لكم في هذه المقال أهم فوائد نخالة الشوفان، وهي:
– تحسين صحة الجهاز الهضم.
– منع امتصاص وتراكم الدهون التي قد ترفع مستويات الكولسترول السيء.
– مكافحة بعض المشاكل الهضمية، مثل الإمساك.
– خفض ضغط الدم المرتفع.
– تحسين صحة بكتيريا الأمعاء الجيدة.
– تحسين صحة الدماغ والأعصاب.
– تزويد الجسم بجرعة جيدة من البروتينات النباتية.
– تزويد الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين ببديل جيد عن منتجات الجلوتين مثل القمح.
– تحسين صحة القلب والشرايين ، وخفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.
– مكافحة السكري وتنظيم مستويات سكر الدم.
– خفض الوزن و المساعدة على خسارة الوزن الزائد عن طريق إبطاء عمليات الهضم.
– تخفيف بعض المشاكل الجلدية، مثل الأكزيما وجفاف الجلد.
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