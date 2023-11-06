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غواصة أوهايو الاميركية النووية تصل الى الشرق الاوسط

11/6/2023 3:00:09 AM

(MENAFN- Khaberni)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية مساء أمس، أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، وفق ما اشارت القيادة عبر منصة أكس وقد نشرت صورة للغواصة .


وتعتبر "أوهايو" من ضمن الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، وفقا
لوسائل إعلام أميركية.


كما تعد من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم،
إذ تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.


وقد صممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.


وكان تم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.


إلى ذلك، يعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأميركية بمثابة رادع نووي متنقل.


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