هومر لن يخنق ابنه بعد الآن في (ذا سمبسونز)

MENAFN - Khaberni) خبرني - رصد متابعو مسلسل "ذا سمبسونز" الشهير تغييراً كبيراً في طريقة تعامل الأب "هومر" مع ابنه "بارت"، بعد 34 عاماً من انطلاق المسلسل وإنتاج أكثر من 750 حلقة.

فقد أظهرت الحلقة الأخيرة من مسلسل الرسوم المتحركة تغيراً في طريقة تربية العائلة ذات الشخصيات الصفراء اللون مع أطفالها، حيث كشفت شخصية هومر أنه تخلى عن خنق ابنه بارت، في حركة أيقونية اشتهرت بها العلاقة في المسلسل بين العائلة الواحدة.

وحركة خنق الأب لابنه كانت طريقة متبعة للتوبيخ بضغط على عنقه بشكل مشدد، إلى حد أن عيون بارت تتورم ولسانه يخرج. وعلى الرغم من كونها واحدة من أكثر سمات هومر وبارت تميزاً، إلا أن هذا الفعل تم محاربته بشكل متكرر بسبب وحشيته ودلالاته الخاطئة.

وعبر الحلقة الثالثة من الموسم 35 بعنوان "McMansion & Wife"، أعلن هومر أنه غيّر طريقته بالتعامل، في حديث مع جارهم الجديد ثاير.

وعندما يعرف هومر نفسه بالمصافحة، يلاحظ الشخصية الجديدة مدى قوة قبضة هومر. "انظري، مارج، خنق الصبي أثبت نتيجته"، يقول هومر، مضيفاً: "أنا أمزح، لم أعد أفعل ذلك. الزمن تغيّر".

وأثار هذا التصريح من هومر العديد من التعليقات عبر الإنترنت، بخاصة أن آخر مرة عُرضت فيها مشاهد لهومر يخنق بارت، بحسب موقع "ذا اندبندنت" كانت في الموسم 31 (2019-2020). ومع ذلك، تمت مناقشة موضوع العنف بين الوالدين والأطفالفي عدة مناسبات قبل ذلك.