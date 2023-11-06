هومر لن يخنق ابنه بعد الآن في (ذا سمبسونز)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رصد متابعو مسلسل "ذا سمبسونز" الشهير تغييراً كبيراً في طريقة تعامل الأب "هومر" مع ابنه "بارت"، بعد 34 عاماً من انطلاق المسلسل وإنتاج أكثر من 750 حلقة.
فقد أظهرت الحلقة الأخيرة من مسلسل الرسوم المتحركة تغيراً في طريقة تربية العائلة ذات الشخصيات الصفراء اللون مع أطفالها، حيث كشفت شخصية هومر أنه تخلى عن خنق ابنه بارت، في حركة أيقونية اشتهرت بها العلاقة في المسلسل بين العائلة الواحدة.
وحركة خنق الأب لابنه كانت طريقة متبعة للتوبيخ بضغط على عنقه بشكل مشدد، إلى حد أن عيون بارت تتورم ولسانه يخرج. وعلى الرغم من كونها واحدة من أكثر سمات هومر وبارت تميزاً، إلا أن هذا الفعل تم محاربته بشكل متكرر بسبب وحشيته ودلالاته الخاطئة.
وعبر الحلقة الثالثة من الموسم 35 بعنوان "McMansion & Wife"، أعلن هومر أنه غيّر طريقته بالتعامل، في حديث مع جارهم الجديد ثاير.
وعندما يعرف هومر نفسه بالمصافحة، يلاحظ الشخصية الجديدة مدى قوة قبضة هومر. "انظري، مارج، خنق الصبي أثبت نتيجته"، يقول هومر، مضيفاً: "أنا أمزح، لم أعد أفعل ذلك. الزمن تغيّر".
وأثار هذا التصريح من هومر العديد من التعليقات عبر الإنترنت، بخاصة أن آخر مرة عُرضت فيها مشاهد لهومر يخنق بارت، بحسب موقع "ذا اندبندنت" كانت في الموسم 31 (2019-2020). ومع ذلك، تمت مناقشة موضوع العنف بين الوالدين والأطفالفي عدة مناسبات قبل ذلك.
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