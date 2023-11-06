برونو فرنانديز يستعد للانتقال إلى الدوري السعودي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب برونو فرنانديز يستعد لخطوة مفاجئة برحيله عن مانشستر يونايتد.

قالت صحيفة TEAMtalk: "الدولي البرتغالي يميل إلى الموافقة على العرض الذي تلقاه للعب في صفوف أحد أندية الدوري السعودي".

وتابعت "على أرض الواقع فتح نجم مانشستر يونايتد السابق الأسطورة كريستيانو رونالدو الباب على مصراعيه للاعبين للانتقال إلى السعودية، بعد انتقاله المثير للدهشة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ تبعه الكثير من النجوم الكبار منذ ذلك الحين، مثل نيمار، كريم بنزيما، ورياض محرز".

وأشارت إلى أن الاهتمام المتزايد بكرة القدم من السعودية لن يختفي، خاصة أنها فازت مؤخراً بحقوق استضافة كأس العالم 2034.

وأضافت "كان نجم ليفربول محمد صلاح سينتقل إلى الاتحاد، ويمكن أن يكون فرنانديز نجماً آخر في الدوري الإنجليزي يتوجه إلى الدوري السعودي".

واختتمت "يرتبط اللاعب البرتغالي بعقد مع يونايتد حتى 2026، ويعد أعلى اللاعبين أجراً في الفريق بحصوله على 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما قد يوافق النادي الإنجليزي على الاستغناء عن خدماته في 2024، في حال حصوله على مقابل مادي كبير نظير بيعه".