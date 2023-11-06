برونو فرنانديز يستعد للانتقال إلى الدوري السعودي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب برونو فرنانديز يستعد لخطوة مفاجئة برحيله عن مانشستر يونايتد.
قالت صحيفة TEAMtalk: "الدولي البرتغالي يميل إلى الموافقة على العرض الذي تلقاه للعب في صفوف أحد أندية الدوري السعودي".
وتابعت "على أرض الواقع فتح نجم مانشستر يونايتد السابق الأسطورة كريستيانو رونالدو الباب على مصراعيه للاعبين للانتقال إلى السعودية، بعد انتقاله المثير للدهشة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ تبعه الكثير من النجوم الكبار منذ ذلك الحين، مثل نيمار، كريم بنزيما، ورياض محرز".
وأشارت إلى أن الاهتمام المتزايد بكرة القدم من السعودية لن يختفي، خاصة أنها فازت مؤخراً بحقوق استضافة كأس العالم 2034.
وأضافت "كان نجم ليفربول محمد صلاح سينتقل إلى الاتحاد، ويمكن أن يكون فرنانديز نجماً آخر في الدوري الإنجليزي يتوجه إلى الدوري السعودي".
واختتمت "يرتبط اللاعب البرتغالي بعقد مع يونايتد حتى 2026، ويعد أعلى اللاعبين أجراً في الفريق بحصوله على 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما قد يوافق النادي الإنجليزي على الاستغناء عن خدماته في 2024، في حال حصوله على مقابل مادي كبير نظير بيعه".
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