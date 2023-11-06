غواصات أوهايو .. قادرة على محو 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة





أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية غواصة نووية من فئة أوهايو للشرق الأوسط

لتنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" وهي بمثابة رادع نووي متنقل.



أوهايو قادرة على تدمير 24 مدينة

تعد هذه الغواصات، من أكثر الأسلحة تدميراً على وجه الأرض، بل تعتبر أخطر الأسلحة التي صنعها الإنسان في تاريخ البشرية كلها، فهي تعتبر أشد الغواصات فتكًا.



ووفقا لموقع "NATIONALINTEREST"، الذي قال إن غواصات الصواريخ الباليستية الأربعة عشر من فئة أوهايو، والتي تحمل ما يزيد على نصف ترسانة الولايات المتحدة النووية على متنها، يبلغ طولها 170 مترًا، وهي قادرة على حمل 24 صاروخًا باليستيًا تطلق من الغواصات (SLBMs)، ما يمكن إطلاقها من تحت الماء لضرب أهداف على بعد أكثر من سبعة آلاف ميل حسب الحمولة، هذا بالإضافة إلى أنها مسلحة أيضاً بأربعة أنابيب قياس 21 بوصة، ويمكنها إطلاق طوربيدات من طراز Mark 48.

والغواصة لها القدرة على إطلاق الصواريخ الباليستية واصطياد السفن والغواصات، خاصة مع قدرتها العالية على البقاء على مستوى منخفض وهادئ قدر الإمكان لمنع الخصوم من استخدام أي وسيلة لتتبع تحركاتها، ما يمنح المفاعل النووى للغواصة فئة أوهايو، قدرة تحمل غير محدودة تحت الماء، بالإضافة إلى القدرة على الحفاظ على سرعات إبحار تبلغ عشرين عقدة (ثلاثة وعشرون ميلًا فى الساعة) مع إنتاج ضوضاء قليلة جدًا، ما يجعلها أشبه بشبح يتحرك في أعماق المياه.

ويمكن إطلاق صاروخ باليستي طراز (ترايدنت 2) من غواصة أوهايو، في أقل من دقيقة واحدة، مخترقاً الغلاف الجوى، وعند عودته للغلاف الجوى للأرض بسرعات تصل إلى 24 ماخ، فإنه ينقسم إلى ما يصل إلى ثمانى مركبات مستقلة، كل منها برأس نووى تزن من 100 إلى 475 ألف طن، أي أنه بإطلاق العنان لما يصل إلى 192 رأسًا نوويًا تحملها الغواصة، فيمكن القضاء ومحو ما يزيد عن 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة.

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أمريكا ترسل غواصة نووية إلى شرق المتوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد"

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