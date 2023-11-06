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الذهب يخسر 9 دولارات في المعاملات الفورية

11/6/2023 2:22:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 9 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:41 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.45% أو ما يعادل 9.02 دولارات ليصل إلى 1983.94 للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.42% أو ما يعادل 8.45 دولارات لتصل إلى 1990.75دولارا للأونصة.

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