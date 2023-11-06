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إياب نهائي الدوري الإفريقي.. موعد مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز

11/6/2023 2:22:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترب الوداد المغربي خطوة من التتويج بلقب الدوري الإفريقي، عقب الانتصار على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.

ودخل لاعبو الوداد المغربي مباراة ذهاب النهائي عازمين على الفوز، خاصة وأن اللقاء أقيم على أرضهم وبين جماهيرهم التي ملأت المدرجات.

ويستقبل صن داونز نظيره الوداد، الأحد المقبل 12 نوفمبر، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الوداد وصن داونز في تمام الثانية ظهراً بتوقيت المغرب، الرابعة عصراً بتوقيت مصر، والسادسة مساء بتوقيت الإمارات.

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