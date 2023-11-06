دوري أبطال آسيا.. النصر يستبعد ماني من مواجهة الدحيل

لن ينضم السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، إلى قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء 7 نوفمبر، على ملعب خليفة الدولي.

وجاء قرار البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر باستبعاد ماني من المباراة، لإعطائه قسطاً من الراحة بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وبخلاف ماني، لن يعتمد كاسترو على لاعب الوسط عبد الله الخيبري، لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 7 أيام، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعتمد كاسترو على الخماسي كريستيانو رونالدو، وأوتافيو، وبروزوفيتش، ولابورت، وأندرسون تاليسكا، في القائمة التي ستخوض المباراة.

ويحتل النصر صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة واحدة.

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