ينافس تشات جي بي تي.. شركة إيلون ماسك تطلق روبوت الدردشة جروك

تنافس الشركة الناشئة " اكس. ايه اي" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الآن

تطبيق " تشات جي بي تي" بعدما أطلقت روبوتا للدردشة يحمل اسم " جروك"مطلع الأسبوع قبل مؤتمر لشركة " اوبن ايه اي".



ومع ذلك، فإن تطبيق جروك متاح فقط لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة. ويتعين على المستخدمين أولا الاشتراك في الباقة الأكثر تكلفة، التي تتكلف 16 دولارا شهريا في أمريكا ونحو 19 يورو في ألمانيا على منصة " اكس" (تويتر سابقا).

ويمكن لتطبيق الدردشة الوصول المباشر للمعلومات الحالية من منصة أكس، حسبما أوضحت شركة اكس. ايه بي خلال الاعلان عن إطلاق البرنامج. كما يجيب تطبيق جروك على أسئلة ذات طبيعة استفزازية أكبر، ترفض معظم الأنظمة الأخرى الاجابة عليها بناء على الذكاء الاصطناعي.

ويمكن لتطبيقات الدردشة مثل تشات جي بي تي، الذي طورته شركة أوبن ايه اي، تشكيل نصوص بالمستوى اللغوي للانسان. والمبدأ وراء ذلك هو أن التطبيقات يمكن أن تقدر كلمة بكلمة كيف يجب استمرار الجملة. ويتم تدريب النماذج من خلال مجموعة كبيرة من النصوص.

ويذكر أن ماسك نفسه كان مشاركا في تأسيس شركة اوبن ايه اي، ولكنه انسحب بعد ذلك. وانتقد ماسك، الذي يترأس أيضا شركة تسلا للسيارات الكهربائية، حقيقة أن شركة أوبن ايه اي أصبحت تسعى للربح الآن بدلا من نواياها الأولية بأن تكون غير ربحية.