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صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحـادي

11/6/2023 2:22:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الإجرائية الأولى من
دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدها بمقره بأبوظبي، معالي صقر غباش رئيساً للمجلس بالتزكية.

و بدأت أعمال الجلسة الأولى بإسناد رئاسة الجلسة إلى الدكتور علي النعيمي أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة،
ثم تم انتخاب معالي صقر غباش رئيساً للمجلس بالتزكية،
وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفقا للمادة "73" من الدستور والتي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمن التالية:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق".

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