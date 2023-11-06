الحرب على غزة في يومها الــ31... غارات مكثفة تستهدف محيط المستشفيات وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 9700

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، لليوم الــ31 على التوالي، وسط تكثيف غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9770 شهيدا بينهم 4800 طفلا 2550 امرأة, 596 مسنا إضافة الى 24000 جريحا, خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 24 مجزة لترتفع حصيلة المجازر منذ 7 اكتوبر ال1031 مجزرة
وشنّ جيش الاحتلال، مساء الأحد، أكثر من 100 غارة، خلال أقل من ساعة، في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي قصف المدنيين في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ30. وتركّز كثير من القصف في محيط مستشفيات القطاع.
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