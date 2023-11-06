الحرب على غزة في يومها الــ31... غارات مكثفة تستهدف محيط المستشفيات وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 9700

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، لليوم الــ31 على التوالي، وسط تكثيف غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9770 شهيدا بينهم 4800 طفلا 2550 امرأة, 596 مسنا إضافة الى 24000 جريحا, خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 24 مجزة لترتفع حصيلة المجازر منذ 7 اكتوبر ال1031 مجزرة

وشنّ جيش الاحتلال، مساء الأحد، أكثر من 100 غارة، خلال أقل من ساعة، في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي قصف المدنيين في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ30. وتركّز كثير من القصف في محيط مستشفيات القطاع.



