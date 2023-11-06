Monday, 06 November 2023 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب على غزة في يومها الــ31... غارات مكثفة تستهدف محيط المستشفيات وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 9700

11/6/2023 2:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، لليوم الــ31 على التوالي، وسط تكثيف غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9770 شهيدا بينهم 4800 طفلا 2550 امرأة, 596 مسنا إضافة الى 24000 جريحا, خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 24 مجزة لترتفع حصيلة المجازر منذ 7 اكتوبر ال1031 مجزرة

وشنّ جيش الاحتلال، مساء الأحد، أكثر من 100 غارة، خلال أقل من ساعة، في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي قصف المدنيين في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ30. وتركّز كثير من القصف في محيط مستشفيات القطاع.


MENAFN06112023000205011050ID1107376838

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث