الموجززززززززز 333

(MENAFN
- Palestine News Network )
يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، لليوم الــ31 على التوالي، وسط تكثيف غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9770
-وشنّ جيش الاحتلال، مساء الأحد، أكثر من 100 غارة، خلال أقل من ساعة، في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت،
-اصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في شارع صلاح الدين، وسط مدينة القدس المحتلة.
-وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مجندتين، احدهما بجروح حرجة.
الناطق باسم جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي
في المعارك شمال قطاع غزة لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 31
مصادر لبنانية، اليوم الأحد، استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.
وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ا
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