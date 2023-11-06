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الموجززززززززز 333

11/6/2023 2:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، لليوم الــ31 على التوالي، وسط تكثيف غاراته العنيفة على القطاع، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9770

-وشنّ جيش الاحتلال، مساء الأحد، أكثر من 100 غارة، خلال أقل من ساعة، في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت،

-اصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في شارع صلاح الدين، وسط مدينة القدس المحتلة.

-وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مجندتين، احدهما بجروح حرجة.


الناطق باسم جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي
في المعارك شمال قطاع غزة لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 31

مصادر لبنانية، اليوم الأحد، استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.

وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ا

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