استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- استشهد شاب، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه أحد الشبان- لم تعرف هويته بعد- في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما ادى إلى استشهاده.
وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مجندتين، احدهما بجروح حرجة.
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