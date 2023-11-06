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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة القدس

11/6/2023 2:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- استشهد شاب، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه أحد الشبان- لم تعرف هويته بعد- في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما ادى إلى استشهاده.

وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مجندتين، احدهما بجروح حرجة.


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