استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- استشهد شاب، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه أحد الشبان- لم تعرف هويته بعد- في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما ادى إلى استشهاده.

وادعت شرطة الاحتلال، إصابة مجندتين، احدهما بجروح حرجة.



