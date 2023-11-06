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مراسل أمريكي يفضح جنود الاحتلال: القسام قتل 20 منهم في كمين !

11/6/2023 2:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تراي يينغست، عن مقتل أكثر من 20 جنديا من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة في قطاع غزة.
ويرافق مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية قوات الاحتلال التي توغلت في محاور مفتوحة في قطاع غزة.
وأوضح المراسل الأمريكي أن الاشتباكات وقعت خلال محاولة جيش الاحتلال التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وسط قطاع غزة.

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