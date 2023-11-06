مراسل أمريكي يفضح جنود الاحتلال: القسام قتل 20 منهم في كمين !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تراي يينغست، عن مقتل أكثر من 20 جنديا من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة في قطاع غزة.
ويرافق مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية قوات الاحتلال التي توغلت في محاور مفتوحة في قطاع غزة.
وأوضح المراسل الأمريكي أن الاشتباكات وقعت خلال محاولة جيش الاحتلال التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وسط قطاع غزة.
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