الاحتلال يعتقل شابا في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت هشام سمير أسعد (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار، وداهمت منازل رئيس البلدية أكرم طقاطقة والمعتقلين المحررين داود محمد ثوابتة، وعاطف الكار، وفتشتها.
وفا
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