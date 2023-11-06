Monday, 06 November 2023 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل شابا في بيت لحم

11/6/2023 2:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت هشام سمير أسعد (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار، وداهمت منازل رئيس البلدية أكرم طقاطقة والمعتقلين المحررين داود محمد ثوابتة، وعاطف الكار، وفتشتها.

وفا

MENAFN06112023000208011052ID1107376834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث