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استشهاد فنانة فلسطينية شهيرة مع ابنتيها - صورة

11/6/2023 2:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منزل الفنانة الفلسطينية، إيناس السقا، ما أسفر عن استشهادها هي وابنتيها لين وسارة.


وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، يوم الثلاثاء، استشهاد السقا وابنتيها.

وتعتبر السقا من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وقد نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.




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